Еще одна европейская страна выходит из Всемирного пакта ООН по мигрантам

Сегодня, 14:31

К США и трем странам ЕС, которые высказались против присоединения к договору, присоединилось еще одно государство

Фото: AFP
Фото: AFP

Болгарское правительство выступило не будет подписывать Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию, который был разработан Организацией Объединенных Наций.

Об этом заявил председатель фракции правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" в парламенте Цветан Цветанов.

"Решение, которое было принято на коалиционном совете с участием парламентских групп по итогам дебатов и с учетом позиции правительства, предусматривает отказ от присоединения к Всемирному пакту ООН о миграции", – сказал он 12 ноября.

Таким образом Болгария присоединилась к США и трем другим государствам-членам Европейского союза, которые высказались против присоединения к Всемирному пакту ООН о миграции.

Напомним, об отказе подписывать договор ООН по мигрантам заявили в Австрии. В частности и канцлер Себастьян Курц, и вице-канлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявили, что это соглашение противоречит предвыборным обещаниям политического руководства страны.

Кроме того,на отказе от этой инициативы настаивает и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Также мы писали, что ранее международную сделку по миграции покинула Венгрия.
Болгария, Евросоюз, мигранты, беженцы
Источник:

ТАСС

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