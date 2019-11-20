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Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности

20 ноября, 08:36

По словам спикера парламента Эстонии, аннексия их территорий не отличается от оккупации Крыма

/ Фото: Flickr

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пиллуаас обвинил Россию в аннексии около пяти процентов территории страны. Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", – написал Пиллуаас.

По его словам, "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтобы она вернула эстонские территории. Отметим, что такую реакцию спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

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"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Пиллуаас.

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Как писали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии, для деоккупации территорий.

Ранее уже сообщалось, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией.

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Россия Эстония заявление обвинение аннексия

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