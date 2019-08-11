Еще одна страна планирует запретить пластиковые пакеты

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Министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что ее ведомство работает над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов.

Об этом сообщает DW.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета на пластиковые пакеты", – сообщила министр.

Шульце заявляет об успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года об уменьшении использования пластиковых пакетов. "Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", – подчеркнула министр.

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Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные деньги за пластиковые пакеты. Теперь министр планирует добиться еще одного соглашения, предусматривающего сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

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Напомним, после того, как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана: в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

Среди всех стран в мире больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн. тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн тонн в год.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что запущенная в октябре очистительная система The Ocean Cleanup все еще не начала отлавливать пластиковый мусор из Тихого океана: в работе системы возникли проблемы, в результате чего она притягивает пластик, но не удерживает его.

Также в прошлом году стало известно о загрязнении одной из самых туристических стран мира – Доминиканы. Всего за неделю местные власти при помощи волонтеров убрали с побережья около 60 тонн мусора.

Смесь пластикового мусора занимает площадь более чем в полтора миллиона квадратных километров. На этой территории можно разместить почти три Украины.

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