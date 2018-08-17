"Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом

О том, зачем Владимир Путин едет на встречу к канцлеру Ангеле Меркель, почему угрозы политики Дональда Трампа не идут в сравнение с вызовами от президента РФ, чем можно объяснить пророссийские настроения в немецком обществе, в интервью сайту "Сегодня" рассказал известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

Борис Райтшустер

Какова цель и причина визита Путина к Меркель в Германию, если оставить в стороне официальное объяснение?

- Сейчас обострилась ситуация в связи с решением США ввести более жесткие санкции. Поэтому главная задача Путина – убедить Меркель и всю Европу не ужесточать санкции, а лучше их вообще смягчить. Это главная задача, которая стоит перед визитом президента России в Германию.

Какое отношение в Германии к Дональду Трампу, его непредсказуемому стилю?

- Я думаю, что сейчас Дональд Трамп в немецкой политике, а особенно в немецких СМИ, является основным олицетворением зла. К нему относятся очень скептично. Я считаю такой подход несколько инфантильным и черно-белым. Если смотреть на статьи в прессе, то такое ощущение, что это не Путин напал на соседнюю страну, ответственен за сбитый "Боинг", не Владимир Путин поддерживает кровавую войну, где массово нарушаются права человека, гибнут люди в Сирии, не противники Владимира Путина попадают в тюрьму, а все это – Дональд Трамп. Уровень возмущения Трампом в разы превышает возмущение Путиным. Это инфантильно и неразумно. Например, есть последние опросы, где 36% немцев считают, что надежный партнер – это Россия Путина, а 14% – что Трамп и США. Это нездоровая ситуация (отметим, согласно этому опросу, который провела телекомпания ZDF, 43% опрошенных немцев считают надежным партнером Китай – Ред.).

Я считаю, что это свидетельство крайней политической незрелости. Дональда Трампа есть за что критиковать. Я его тоже критикую. Но США это демократия, где у президента есть противовес в виде законов и парламенте. А Россия – это диктатура, где власть одного человека ничем не ограничена. Даже если бы мы исходили из того, что Трамп и Путин равноопасные лидеры, то за счет системы сдержек Трамп не так опасен, его решения страхуются системой сдержек и противовесов, а от действий Путина мы не застрахованы ничем.

Мы знаем, что канцлер Ангела Меркель и Германия поддержали секции против РФ из-за действий Кремля в Украине. Но почему в Германии поддерживают "Северный поток-2", почему такая двойственная ситуация?

- Я уже устал понимать и объяснять себе позиции Ангелы Меркель. Это какой-то постоянный зигзаг. Было время, когда мне казалось, что у нее правильная позиция. Но я уже не берусь говорить о позиции Ангелы Меркель. Я не могу сказать, за что и против чего Ангела Меркель во внутренней и во внешней политике. Ее сложно понять.

Скорее всего, она за сохранение власти любой ценой, за выруливание политики в этом направлении. Последние 13 месяцев я не вижу большого соперничества с Путиным. Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель.

Нельзя сказать, что и раньше Путин был недоволен Меркель. Напомню, что Меркель в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО. В 2014 году она говорила, что Украина может входить в Евразийский Союз. (В августе 2014 года Ангела Меркель заявила: "И если Украина скажет, что мы сейчас собираемся в Евразийский союз, Европейский союз никогда не пойдет на большой конфликт из-за этого, но будет настаивать на добровольном решении". В тех условиях такое заявление выглядело очень странно – Ред.). Тут сложно проследить одну линию в ее политике.

Во внутренней политике схожая ситуация. Например, атомная энергетика. Она раньше отстаивала позицию, что в Германии атомная энергетика будет работать. Но потом она развернула свои взгляды на 180 градусов. Такие повороты в политике – это ее фирменный знак. Во внутренней политике я плохо оцениваю ее роль. Честно говоря, я жду того дня, когда будет новый канцлер.

Ситуация Меркель очень шаткая. Пару разу она была на грани. Скоро будут выборы в Баварии, которые могут стать очередным потрясением для правящей коалиции. Сейчас для Меркель вопрос только о выживании, полная стагнация. Я привык к этому в РФ, но сейчас такая ситуация в Германии, когда главное – замять проблемы, не говорить о них, делать вид, что все хорошо.

Но многие страны так живут…

- Да, это, к сожалению, так.

Как было бы правильно для Украины работать с немецкой властью и обществом?

- Думаю, что ваши возможности ограничены. Немецкое общество не готово открывать глаза, мы очень сильно вытесняем войну на Востоке Украины. Даже если я ее называю войной, то люди не хотят это видеть или говорят, что это Украина "сама напала". Ваша главная цель – не падать духом.

Во-вторых, проблемно было, когда годами вы сами называли войну АТО. Сейчас еще "дело Бабченко". Многие журналисты и политики, которые поддерживали Украину, говорят, что их обманули.

Украине нужно делать свое дело, проводить реформы. Я понимаю, что тяжело, поэтому я очень недоволен украинским истеблишментом.

Есть ли у Путина шансы на то, что Европа даст слабину и пойдет на символическое снятие санкций с РФ?

- Путин играет в то, чтобы разобщать Европу. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в майке с Путиным ходит по Москве. И Виктор Орбан во многом поддерживает Путина. У него много "троянских лошадок" в Европе. Путин мастер этой игры. Поэтому есть опасность того, что в Европе дадут слабину. Даже в немецком обществе есть лоббисты, есть люди, которые годами защищают "Северный поток-2". К сожалению, в Европе путинское влияние велико. Есть и противостояние путинскому лобби, но ручаться за то, что Европа будет единой и будет придерживаться санкций, я не могу.

Есть ведь люди, которые бесплатно поддерживают Путина, как когда-то поддерживали Сталина. Что это за люди?

- Это очень интересно. Путина поддерживают крайние левые, которые думают, что он все еще коммунист, обеспечивает ренессанс памяти о Сталине. Также его поддерживают крайние консерваторы. Я, например, выступал перед консервативными кругами в Брюсселе, так там священники говорили: зачем вы ругаете Путина, он – надежда христианства, он спасает западные ценности, против этого разврата. Это поразительно. Религиозные его считают религиозным, консерваторы – консерватором, левые – левым. Путин ловок тем, что он сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения. Это очень опасно и грустно. Я понимаю, что многие недовольны политикой Запада, тут многое нужно критиковать и менять, но думать, что Путин – это решение, это абсурд.