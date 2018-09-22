ЕСПЧ признал Россию ответственной за действия в Приднестровье

Сегодня, 02:21

 Россия нарушила одну из статей Европейской конвенции по правам человека – право на жизнь

фото GETTY
фото GETTY

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в Приднестровье, референдум по которому намерен провести президент Молдовы, обязав российские власти выплатить двум семьям из региона компенсацию в размере 75 тысяч евро. 

Об этом проинформировали в молдавской правозащитной организации "Promo-LEX", сообщает Укринформ. 

"Суд обязал Россию выплатить 50 тысяч евро матери Александра Стомати, военнослужащего, насильно призванного в ряды  вооруженных сил непризнанного Приднестровья и  впоследствии скончавшегося при невыясненных обстоятельствах", – говорится в сообщении правозащитников. 

Подчеркивается также, что в соответствии с решением европейской судебной инстанции, Россия нарушила одну из статей Европейской конвенции по правам человека – право на жизнь. 

Другой семье из Приднестровского региона, сын  которой также был призван в армию, а впоследствии его нашли мертвым на берегу Днестра, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в размере 22 тысяч евро. 

Правозащитники сообщают также, что отказ от службы в рядах вооруженных сил непризнанного Приднестровья наказывается властями региона штрафом в размере 1,7 тысячи евро или тюремным заключением сроком до 2-х лет.  

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Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

"Мы разрабатываем внутренний план действий по выполнению этой резолюции. На первых порах – это внутренний план действий. И хорошо, что он пока будет внутренним, мы должны хорошо подготовиться. Но мы точно будем использовать платформу ООН для большего продвижения и организации разных мероприятий, в соответствии с этой резолюцией", – сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Тудор Ульяновский.

Напомним, Молдова официально признала Россию угрозой нацбезопасности.
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