Эспер принес присягу на посту нового министра обороны США

Министр н также поблагодарил свою жену Лию, трех детей и мать, которые присутствовали на церемонии.

Фото: AFP

Марк Эспер, ранее утвержденный Сенатом на пост главы Минобороны, принес присягу в Овальном кабинете Белого дома, сообщает администрация президента США.

"Как вы, наверное, слышали, голосование (утверждение в Сенате – ИФ) только что состоялось, и это было 90 к 8. Это голосование, к которому мы не привыкли", – заявил Дональд Трамп в начале церемонии.

Президент выразил мнение, что Эспер станет отличным министром обороны.

"Я уверен, что он будет выдающимся министром обороны. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, он выдающийся во всех отношениях", – сказал Трамп.

Эспер принес присягу.

В кратких замечаниях после процедуры он поблагодарил президента за доверие, а также Сенат за "сильную, двухпартийную поддержку".

"Это честь всей жизни быть назначенным министром обороны и возглавить величайшую армию в истории. И я буду делать это с той же энергией и приверженностью к чести, долгу и стране, что и в течение почти четырех десятилетий...", – сказал Эспер.

Он также поблагодарил свою жену Лию, трех детей и мать, которые присутствовали на церемонии.

Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

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