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Эстония может отменить запрет на полеты в Украину: названо условие

21 августа, 22:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сейчас запрещены на полеты из Эстонии в 24 страны Европы

Несмотря на то, что лоукостер Wizz Air сократил число авиарейсов из Эстонии в Украину, власти балтийского государства могут отменить запрет на полеты в нашу страну.

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По состоянию на 21 августа, не разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Андорру, Австрию, Бельгию, Болгарию, Испанию, Нидерланды, Хорватию, Ирландию, Исландию, Грецию, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Польшу, Португалию, Францию, Швецию, Румынию, Швейцарию, Данию, Чехию, Россию и Украину, сообщает err.ee.

Ограничение на открытие авиасообщения со странами с высоким риском заражения коронавирусом действует до 31 августа, однако в следующий четверг, 27 августа, правительство обсудит возможное продление ограничений или их отмену.

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии обосновывает разрешение и запрет на полеты в другие страны, исходя из уровня заболеваемости в них. Чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. (Сейчас этот показатель в Украине составляет 47,5. Для сравнения: в Испании – 145, России – 48, Беларуси – 15,1).

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Сейчас разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Италию, Кипр, Литву, Латвию, Норвегию, Германию, Словакию, Словению, Финляндию, Венгрию, Великобританию, Азербайджан, Беларусь и Турцию.

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Напомним, на днях лоукостер Ryanair существенно сократила число авиарейсов из Польши в Украину.

Также сообщалось, что в Украине начали подделывать справки об отсутствии коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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