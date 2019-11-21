Эстония напомнила России о территориальных претензиях: детали

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Эстония напомнила России о территориальных претензиях. Так, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе.

"Эстония подписала двусторонний договор с РФ, который не вступил в силу, поскольку оба государства не провели соответствующих процедур, как предусмотрено Венской конвенцией, – заявил он на пресс-конференции. - До тех пор, пока не вступил в силу новый договор, действует логика прежнего договора".

"Точка зрения нынешнего правительства, и она действовала во времена всех прежних правительств, (в том, что) мы считаем Тартуский мирный договор действующим, - добавил Рейнсалу. – Эстония подписала договор об изменении пограничной линии. Если он вступит в силу в обоих государствах, то будет новая пограничная линия".

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При этом, по его словам, правительство Эстонии не обращалось к России с предложением пересмотреть пограничную линию, как она зафиксирована в новом договоре.

Ранее спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором. Во вторник глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что ратификация соглашения о границе между двумя странами в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому мирному договору. Ранее глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме утверждал, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. По его словам, Таллин готов ждать решения этого вопроса в рамках международного права.

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Напомним, в январе 2015 года Верховная Рада признала Россию государством-агрессором и призвала мировое сообщество также признать ее страной, финансирующей терроризм, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" – признать террористическими организациями.

Также сообщалось, что Токио регулярно напоминает Москве: Курилы – это Япония . Дипломаты Страны восходящего солнца намерены решить вопрос со спорными Курилами.

Справка. После оккупации Эстонии Советским Союзом город Изборск был передан Псковской области РСФСР, а Ивангород включен в состав Кингиссепского района Ленинградской области РСФСР (1945 г.). В мае 2005 года министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах, закрепившие прохождение госграницы между двумя государствами по прежней административной границе между РСФСР и Эстонской ССР "с незначительной корректировкой на условиях адекватной территориальной компенсации". Одним из основных предметов переговоров по российско-эстонской границе является "Саатсеский сапог". Его планировалось передать Эстонии, обменяв на другие территории. Договор не был ратифицирован Россией из-за внесенных в него эстонской стороной поправок.

Эстонские территории, ставшие "российскими". Карта: smartnews.ru

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