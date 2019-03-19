Эстония обвинила Россию в шпионаже за НАТО

В Эстонии предостерегли, что Путин использует российские гражданские суда для шпионажа

Фото: Flickr

Эстония обвинила Россию в шпионаже за НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7eb/bd9/5c87ebbd9255b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7eb/bd9/5c87ebbd9255b.jpg 2019-03-19T13:50:00+02:00 Евросоюз В Эстонии предостерегли, что Путин использует российские гражданские суда для шпионажа

Кремль может использовать российские гражданские суда для шпионажа за военной инфраструктурой НАТО. Так считает эстонская разведка, сообщил профессор Дариуш Козеравский из Ягеллонского университета.

"Этот метод стар, как мир. Им пользуются все. В случае усиления активности россиян, нужно быть бдительными и более внимательно следить за этим", – сказал в беседе с порталом onet.pl профессор.

Согласно исследованиям эстонской разведывательной службы, президент РФ Владимир Путин готов рискнуть широкомасштабной войной с НАТО, особенно тогда, когда Беларусь улучшит свои отношения с Западом. В случае войны – страны Балтии, которые в прошлом были под влиянием СССР, станут главной целью Москвы.

"Даже если вероятность худшего сценария невелика, нельзя исключать неожиданных движений от авторитарного режима Путина", – говорится в эстонском отчете.

По мнению эстонской разведки, российские гражданские суда широко используются для шпионажа за военной инфраструктурой стран Североатлантического альянса. Особый интерес судов вызывают территории, где происходят военные учения НАТО.

"Попытки войти в чужие территориальные воды без разрешения, под прикрытием защиты от шторма или ремонта, становятся все более частыми", - пишут службы. "Такое поведение часто отличает россиян от обычных гражданских судов других стран", – подчеркнули в разведке.

Напомним, Вооруженные силы Российской федерации сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а так же у границ Евросоюза. Об этом говорится в новом докладе Службы внешней разведки Эстонии.

Ранее разведка Эстонии заявляла, что Беларусь может стать жертвой российской агрессии.

Также отмечалось, что Эстония рассматривает Россию как угрозу своей безопасности.

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