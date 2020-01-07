Эстония отказалась от подписанного с Россией договора о границе

Таллинн не намерен забывать свои территориальные претензии к Москве

/ Фото: Flickr

Парламентская коалиция в Эстонии не планирует ратифицировать договор о границе с Россией, который Таллинн и Москва первоначально подписали в 2014 году.

Об этом заявил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, добавив, что парламент не пойдет на это, даже если российская Госдума первой ратифицирует соглашение.

"Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать", – сказал Пыллуаас.

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Спикер считает, что после ратификации нового договора о границе Эстония лишится права претендовать на Ивангород и Печорский район, которые отошли к ней по условиям подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, но в 1944-м были включены в состав Советской России.

Москва, в свою очередь, называет Тартуский договор не более чем историческим документом и не видит в нем юридической силы.

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"Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия", — считает Пыллуаас, назвав это "исключительно опасным" сценарием.

В 2014 году министры иностранных дел двух стран подписали новые договоры о государственной границе, после чего документы направили на ратификацию в парламенты Эстонии и РФ.

Ранее Эстония обвиняла Россию в аннексии 5,2% своей территории. По словам министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, россияне не возвращают земли, но и не дают компенсацию.

Мы также сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

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