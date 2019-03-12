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Эстония рассматривает Россию как угрозу своей безопасности – доклад

Сегодня, 15:08

Москва ведет демонстрацию военной мощи, используя зависимость других государств от российских энергоносителей

Фото: Getty Images
Эстония рассматривает Россию как угрозу своей безопасности – доклад //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg Евросоюз Москва ведет демонстрацию военной мощи, используя зависимость других государств от российских энергоносителей

Эстония рассматривает Россию как потенциальную угрозу своей безопасности и безопасности всего региона стран Балтии. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Департамента внешней разведки страны "Эстония в международной среде безопасности".

"Единственная серьезная угроза безопасности нашего региона, в том числе существованию и суверенитету Эстонии и других государств побережья Балтийского моря, исходит от России", - утверждает в тексте генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран.

Он, в частности, заявил, что Россия "ведет демонстрацию военной мощи, используя зависимость других государств от российских энергоносителей".

По мнению Марана, Евросоюз и НАТО не могут считать себя защищенными от действий России.

Департамент внешней разведки Эстонии публикует доклад "Эстония в международной среде безопасности" ежегодно. Традиционно значительная его часть посвящена России.

Российская сторона неоднократно отвергала подобные утверждения. 21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки представить Россию "в качестве стратегической угрозы европейской безопасности" антироссийской пропагандистской кампанией.

Ранее спецслужбы заявили, что Россия пытается влиять на Эстонию через США и Западную Европу.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что российская агрессия против Украины должна быть в центре внимания международного сообщества.

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Тег Россия, Эстония, угроза

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ТАСС

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