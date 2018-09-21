Эстония вынесла приговор российскому шпиону

Сегодня, 18:46

32-летний мужчина дал письменное согласие на участие в оперативной работе ГРУ

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На прошлой неделе эстонский суд приговорил Евгения Славина к году и восьми месяцам тюремного заключения, признав его виновным в шпионаже в пользу Российской Федерации.

10 сентября Харьюский уездный суд вынес ему окончательный приговор в виде года и восьми месяцам тюремного заключения за попытку навредить внутренней и внешней безопасности Эстонии.

32-летнего мужчину уличили в собирании данных для ГРУ 1 июля, после чего он был задержан полицией безопасности и заключен под стражу.

По версии обвинения, в апреле 2016 года мужчина дал письменное согласие на участие в оперативной работе российской внешней разведки и должен был сфотографировать место в Эстонии, на котором НАТО планировало построить аэродром.

Как выяснили следователи, Славин передавал информацию по телефону, электронными письмами, сообщениями и при личных встречах с российскими агентами.

Напомним, что это уже не первый российский шпион, задержанный в Эстонии – еще один был выявлен в прошлом году.

Ранее мы писали о реакции российского посольства на арест двух россиян, шпионивших за швейцарской лабораторией, которая расследует отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Кроме того, также сообщалось о том, что Швейцария подозревает российских дипломатов в массовой шпионаж в пользу Кремля.
Эстония, шпионаж, агент, гру, российские спецслужбы
Источник:

Postimees

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