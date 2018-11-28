Эстония вызвала "на ковер" посла России из-за агрессии на Азове

Таллин потребовал у Москвы незамедлительно освободить украинские корабли и членов их команд

Российского посла в Эстонии Александра Петрова вызвали в Министерство иностранных дел из-за нападения кораблей береговой охраны России на украинские судна в Керченском проливе 25 ноября.

Как сообщили в пресс-службе эстонского МИДа 28 ноября, Таллин потребовал у Москвы незамедлительно освободить украинские корабли и членов их команд, а также гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран на Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.