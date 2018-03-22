Это безумство: британский эксперт раскритиковал "помощников России" в ЕС

Политики Западной Европы показывают свою наивность по отношению к России – в отличие от своих коллег из Центральной и Восточной Европы, считает эксперт

Проект российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины – политический, и его коммерческая выгода для европейских компаний сомнительна, рассказал "Сегодня" энергетический эксперт, профессор права в City Law School (City University, London) Алан Райли.

"Понимаете, у нас же уже есть украинская ГТС мощностью 142 млрд кубов. Зачем тогда реализовывать "чисто коммерческий" проект по строительству новой газовой трубы в обход Украины, потратив на это около $10 млрд? Это безумство", – отметил Райли.

При этом, по его словам, западные европейские политики показывают свою наивность по отношению к России, в отличие от политиков Центральной и Восточной Европы.

"Но становится все более очевидно, что у России нет лишних средств на финансирование проекта, на который оказывается колоссальное давление. К тому же, с каждым днем Германии все сложнее собрать минимальное количество голосов, чтобы заблокировать принятие поправки в газовую директиву ЕС. Это понимают наши союзники в Европе, их наивность по отношению к России снижается. Плюс последние действия России в Великобритании с отравлением (Сергея Скрипаля – Авт.) подрывает доверие к Москве. Почему мы в таком случае должны поддерживать российские проекты?", – рассказал британский эксперт.

Кроме того, Алан Райли отметил, что евробанки не спешат давать деньги на "Северный поток-2", опасаясь санкций США.

Схема газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" от Газпрома. "Северный поток-2" отмечен пунктирной линией.

Напомним, ранее британский эксперт объяснил сайту "Сегодня", чем "Северный поток – 2" нарушает правила ЕС. По словам специалиста, если нормы Энергетического союза распространятся на российский проект, строительство газопровода станет невозможным.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.

Однако Германия пока не может дать добро на строительство российского газопровода. Дело в том, что местные экологи объявили "войну" "Северному потоку – 2" – совместно с WWF они обратились к властям с требованием заблокировать реализацию проекта. Без разрешения экологов разрешение не может быть выдано. К иску немецких экологов также присоединится Украина.

"Северный поток – 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год – от побережья России через Балтийское море в Германию. Противники проекта – Украина, Польша, страны Балтии и Дания – отмечают: газопровод увеличит зависимость Евросоюза от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.