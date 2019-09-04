"Это было не освобождение": Болгария обвинила Советский Союз в оккупации

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Болгария, которая ранее уже поддержала Украину в противостоянии с Россией, напомнила Кремлю о том, что во время Второй мировой войны Советский Союз оккупировал страну.

Об этом заявило болгарское Министерство иностранных дел на фоне выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая должна открыться 9 сентября в Софии при поддержке посольства России.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что вместе с Советской Армией к народам Центральной и Восточной Европы пришли полувековые репрессии, подавление гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в европейских странах", – гласит текст опубликованного 3 сентября коммюнике.

МИД опроверг какую-либо свою причастность к выставке и советовал российскому посольству поддерживать тезис об "освобождении" страны в 1944 году, подыгрывая "определенным кругам в стране". Дипломаты назвали это вмешательством во внутреннюю политику Болгарии.

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В министерстве напомнили, что государственный переворот и свержение правительства Муравиева в Болгарии 9 сентября 1944 года стали "прямым следствием объявления войны Советским Союзом".

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией. За этим последовала временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществлялась исключительно с помощью советского военного присутствия", – заявили в МИД Болгарии.

Последствия попадания в зону влияния Советского Союза для Болгарии оказались такими же, как и для остальных стран Восточной Европы, считают дипломаты.

"45 лет правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии", – резюмируют в Софии.

Напомним, в прошлом году в Эстонии и Латвии подняли вопрос возможности предъявить Российской Федерации как правопреемнику СССР требования о взыскания ущерба за советскую оккупацию.

Стоит отметить, что в третье воскресенье мая в Украине ежегодно чтят память жертв коммунистических репрессий. О том, как этот день проходил в прошлом году, вы можете узнать в видеосюжете:

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