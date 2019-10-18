"Это не прекращение огня": в ЕС жестко ответили на соглашение Турции и США по Сирии

/ Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Я не хочу накалять эмоции и провоцировать напряженность между ЕС и Турцией. Но так называемое прекращение огня – это не то, чего мы ожидали. По сути это вообще не прекращение огня – это требование о капитуляции курдов", – заявил Туск.

"Мы можем лишь повторить наш призыв к Турции немедленно прекратить боевые действия, отозвать войска и соблюдать международные нормы. И это явно не результат соглашения, которое озвучили вице-президент США (Майкл Пенс) и президент Турции (Тайип Эрдоган)", - подчеркнул он.

Реклама

Ране турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

В тренде В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама