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Это ужасающий инцидент – Джонсон прокомментировал теракт в Лондоне

29 ноября, 20:41

В связи с событиями в Лондоне Джонсон прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит

Видео: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал теракт, который произошел в Лондоне.

"Это ужасающий инцидент, и мои мысли — вместе с пострадавшими и их семьями", – написал премьер в Twitter. В связи с событиями в Лондоне он прервал предвыборную поездку и срочно вернулся на Даунинг-стрит.

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Джонсон также поблагодарил сотрудников экстренных служб и обычных граждан за "безмерную храбрость", проявленную в связи с инцидентом, имеющим отношение, по мнению полиции, к терроризму.

Соединенные Штаты Америки осуждают нападение на Лондонском мосту и выражают полную поддержку Великобритании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

"Президенту США Дональду Трампу сегодня утром доложили о нападении на Лондонском мосту, и он следит за ситуацией. Соединенные Штаты решительно осуждают все чудовищные акты насилия в отношении ни в чем не повинных людей, мы выражаем свою полную поддержку нашему союзнику — Соединенному Королевству", — отмечается в документе.

Ранее мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту в центре британской столицы, в результате чего ранения получили несколько человек. Как сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу, нападение классифицируется как теракт.

На настоящий момент место происшествия оцеплено, закрыта станция метро "Лондон бридж", проведена эвакуация людей из близлежащих зданий. На месте работают сотрудники контртеррористического подразделения полиции со служебными собаками.

Террориста застрелили. Также позднее умер прохожий, который получил ранения.

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США Лондон реакция мост Борис Джонсон теракт в Лондоне

Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

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