Это ужасно глупая ситуация: Джонсон прокомментировал Brexit

Ситуация очень и очень сложная и, боюсь, что парламент безнадежен, - сказа Джонсон

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень сложной и очень глупой ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Видеообращение главы правительства к британцам было опубликовано на его странице в Twitter.

"Ситуация очень и очень сложная и, боюсь, что парламент безнадежен. Хотя на прошлой неделе мы договорились о прекрасной сделке с нашими европейскими друзьями и поставили ее на голосование перед депутатами, они проголосовали за отсрочку Brexit, хотя и одобрили саму сделку. Это ужасно глупая ситуация, поскольку теперь Европейский союз решает, как долго мы должны будем оставаться в составе ЕС", — сказал Джонсон, пояснив, что в такое положение страну поставили британские депутаты, принявшие "пораженческий закон", который вынудил премьера просить ЕС об отсрочке Brexit.

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Джонсон, добивающийся теперь проведения досрочных выборов в парламент страны, добавил, что именно обновление состава Палаты общин является лучшим выходом для королевства. Поставить на голосование вопрос о выборах правительство Джонсона намерено 28 октября. Тем не менее, по словам премьера, раскол внутри оппозиционной Лейбористской партии может помешать проведению выборов, продлив период связанной с Brexit неопределенности.

Напомним, ранее правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Депутаты уже приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Ранее "Сегодня" сообщали, что досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве могли пройти еще в сентябре. Но несмотря на противоречия с депутатами по поводу Brexit, британский премьер отказался распускать парламент.

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