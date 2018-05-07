Евродепутату из Литвы запретили въезд в Россию на 5 лет

Причина такого решения пока неизвестна, однако Ропе поддерживает расширение санкций против РФ

Члену Европейского парламента от партии "Зеленых" литовцу Бронису Ропе отказали во въезде в Россию. Как сообщает EU Observer, политику запретили въезжать на территорию страны в течение 5 лет.

Почему депутат стал персоной нон грата в России, пока неизвестно. Депутатская группа Ропе обратилась в понедельник к президенту Европарламента Антонио Таяни с просьбой "поднять этот вопрос с соответствующей российскими властями и узнать о причинах этого решения".

Ропе в Европарламенте выступает критиком России. В частности, он поддерживает расширения антироссийских санкций.

Напомним, в феврале Пентагон и Государственный департамент США договорились о выделении не менее 40 миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой.

А уже 25 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы единогласно приняли резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне Европейского Союза.

Также в РФ предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ.