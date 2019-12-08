Евродепутаты засыпали Apple письмами из-за "российского" Крыма

Каждый депутат написал отдельно, чтобы в компании заметили количество писем

/ Фото: Pixabay

Более 15 депутатов Европарламента призвали компанию Apple корректно указывать принадлежность Крыма в приложениях Apple Maps и Weather. Об этом сообщили в представительстве Украины в ЕС, пишет Европейская правда.

Инициатором обращения выступил глава группы "Друзья Европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичус. Уточняется, что каждый депутат направил письмо индивидуально, чтобы у Apple обратили внимание на количество обращений.

В письме депутаты называют решение Apple показывать Крым частью России для российских пользователей тревожной уступкой влиянию российского правительства.

Реклама

"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта очень тревожное – международное право должно цениться выше, чем прибыль", – говорится в письме.

"Наше сообщение является четким: ни одна страна не может стоять выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу, что такие частные компании как Applе готовы подрывать указанные законы, чтобы поддерживать потребительские отношения с РФ", – добавляют евродепутаты.

Парламентарии призвали Apple служить образцом не только в развитии технологий, но и соответствующем этическом поведении.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple , что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

Также на инцидент отреагировали в Литве. Страна разделяет позицию властей Украины.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама