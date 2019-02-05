Еврокомиссар: майские выборы в Европарламент – мишень для России
Противодействие попыткам вмешательства осложняет то, что выборы будут проходить в течение четырех дней в не менее 27 странах ЕС
Майские выборы в Европарламентявляются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства. Об этом заявил еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг, передает DW.
Противодействие попыткам вмешательства осложняет то, что выборы будут проходить в течение четырех дней в не менее 27 странах ЕС (если Великобритания к тому времени все же выйдет из объединения). Поэтому Кинг заявил о необходимости подготовиться к попыткам повлиять на выборы дезинформацией, манипуляциями или иным вмешательством. Для этого ЕС, в частности, организует в марте – начале апреля обучениt, как страны-члены объединения смогут реагировать на скоординированные кампании по дезинформации во время избирательного процесса. Ведь именно государства организуют выборы в Европарламент.
На данный момент Кингу не известно "о существовании доказательств, что кто-то конкретный планирует атаковать выборы в Европарламент". В то же время еврокомиссар отметил недавние голосования в разных уголках мира, включая Европу.
"Россия – не единственный источник внешнего вмешательства и дезинформации. Но они настолько рекламируют факт, что они это делают, что нам следует серьезно поверить им на слово", - подчеркнул Джулиан Кинг.
При этом он не уточнил, кто еще проводит кампании по дезинформации.
Напомним, в декабре стало известно о планах Европейского союза усилить противодействие российской пропаганде, выделив на это 5 млн евро, что является в пять раз больше, чем годом ранее.
Кроме того, мы писали, что Пентагон и Государственный департамент США договорились о выделении не менее 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой.
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