Еврокомиссар по вопросам торговли: "ЕС лучше подготовлен к кризису, чем 10 лет назад"

Сесилия Мальмстрем рассказала о финансовой поддержке Украины, оценке сотрудничества с МВФ и рисках мирового кризиса-2019

Фото: Европейский союз.

— Госпожа Мальмстрем, у вас состоялся ряд встреч с представителями Верховной Рады, Кабинета министров. Скажите, пожалуйста, каковы результаты?

— У меня состоялся очень полезный обмен мнениями относительно наших двусторонних торговых отношений с премьер-министром Владимиром Гройсманом, первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым и депутатами Верховной Рады. Меня в очередной раз заверили, что украинское правительство и Верховная Рада имеют непреклонные убеждения относительно отношений с ЕС. Также они считают, что Соглашение об ассоциации и глубокая и всеобъемлющая Зона свободной торговли (ЗСТ) важны для укрепления и углубления наших отношений.

Я напомнила, что Соглашение об ассоциации является наиболее всеобъемлющим соглашением, которое Евросоюз когда-либо подписывал со страной за его пределами. Настоящее Соглашение является основным инструментом сближения Украины и ЕС. Оно способствует глубоким политическим и прочным экономическим связям, уважению к общим ценностям.

Мы оценили то, что прочные отношения между Евросоюзом и Украиной настолько видимы в торговой сфере. В 2018 году мы увидели рекордный уровень украинского экспорта в ЕС. В Евросоюз экспортировали товары на общую сумму в 18 млрд евро.

Кроме того, ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины: его доля в общей торговле Украины составляет 42%.

Целью моей встречи было передать Украине — как Верховной Раде, так и правительству — мощный месседж поощрения продолжать процесс реформ. В частности, важно сполна воспользоваться временем, которое осталось до парламентских выборов, чтобы принять законодательство, связанное с Соглашением об ассоциации и ЗСТ. Также я озвучила весомый посыл, что ЕС остается озабоченным тем, что до сих пор действуют определенные торговые барьеры, такие как запрет на экспорт леса-кругляка и налог на добавленную стоимость (При подписании евроинтеграционного соглашения Украина гарантировала ЕС поставки своего леса, однако внутри страны это вызвало скандал, и вывоз кругляка был заморожен. — Авт.). Они вредят как ЕС, так и украинским производителям. Поэтому мы намерены принять надлежащие меры для решения этих вопросов.

В конце концов, я подчеркнула, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину в обеспечении стабильного, богатого и демократического будущего для своих граждан. Также ЕС остается непреклонным в своей поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

— Есть ли планы по расширению Зоны свободной торговли между ЕС и Украиной, в частности увеличение квот для украинских товаров?

— В 2017 году Украина уже односторонне получила дополнительные квоты на период трех лет. Такой порядок будет действительным до 2020 года. ЗСТ содержит пункт о пересмотре квот после пяти лет. Это должно быть в 2021 году. На этом этапе ЕС и Украина могут рассмотреть вопрос расширения границ своих торговых уступок.

Такой пересмотр следует рассматривать также в контексте того, как действующие обязательства были или не были соблюдены, и также того, можем ли мы быть уверены, что не появятся новые или не останутся старые преграды для торговли.

— Каковы основные проблемы в экономическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом?

— Главная цель Украины — продолжать внедрение Соглашения об ассоциации и ЗСТ, а также не останавливаться на пути реформ. ЕС оказывает и продолжит оказывать поддержку во всех сферах и секторах, чтобы помочь Украине в реализации этой задачи. Это может касаться бизнес-климата, борьбы с коррупцией, верховенства права, прав интеллектуальной собственности, госзакупок. Или же конкуренции и государственной помощи, к примеру.

Препятствия для торговли, такие как запрет на экспорт леса-кругляка и закон о налоге на добавленную стоимость, являются для нас очевидными проблемами, которые Украина должна решить и которые создают проблемы для европейских компаний.

— Когда была создана Зона свободной торговли между Украиной и ЕС, были надежды, что региональные отделения крупных мировых брендов переедут в Украину. Как вы считаете, почему этого не произошло и можно ли изменить эту ситуацию?

— На самом деле мы заметили некоторые поразительные изменения в Украине. С 2015 года количество компаний из Украины, которые экспортируют в ЕС, выросло более чем на четверть. Это значит, что сейчас свою продукцию в Евросоюз экспортируют более 14 700 украинских компаний. Часто экспортно ориентированные компании являются более продуктивными и имеют большее влияние на экономику, чем компании, не вовлеченные в международную торговлю.

Параллельно с момента вступления в силу Зоны свободной торговли украинский экспорт в ЕС вырос более чем втрое. Украинский экспорт становится более диверсифицированным: в частности, происходит стабильный рост экспорта продуктов сферы машиностроения и электрических приборов, продуктов питания и напитков.

Приведение украинских норм и стандартов в соответствие с теми, что существуют в ЕС, означает, что украинские компании способны продавать свои товары в Евросоюзе. В то же время европейский бизнес может строить новые отношения с украинскими поставщиками и партнерами, и рост торговли это подтверждает.

Хотя в Украине произошли важные изменения, до сих пор существуют сферы, которые следует усовершенствовать для привлечения иностранных компаний и инвесторов. Речь идет о борьбе с коррупцией и корыстными интересами, улучшении верховенства права и создании доверия в судебной системе, а также улучшении бизнес-среды. Многие из этих вопросов Украина должна решить.

— В 2014—2015 годах широко обсуждали "План Маршалла для Украины". Почему этот проект не реализовали и до сих пор является ли он актуальным?

— Украина остается важным партнером ЕС. Укрепление устойчивости Украины и поддержка реформ являются приоритетными. С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты предоставили Украине пакет помощи в размере более 14 млрд евро. Также в рамках Соглашения об ассоциации и ЗСТ мы выделили почти 1 млрд евро помощи в форме грантов для поддержки ключевых реформ. Важно максимально эффективно использовать эти предоставленные средства, чтобы улучшить способность Украины ими распоряжаться и сделать страну более привлекательной для частных инвестиций. Новый План внешних инвестиций ЕС является еще одним инструментом мобилизации дополнительных ресурсов частного сектора.

— Сейчас много говорят о том, что в 2019 году Украина может не получить последующие транши от Международного валютного фонда. Ваши прогнозы?

— Я знаю, что вскоре ожидается визит обзорной миссии МВФ в Украину. Я верю в положительные результаты миссии, поскольку украинская власть полностью осознает, насколько важно для страны в дальнейшем получать помощь МВФ.

Относительно помощи ЕС, то, действительно, в наших программах макрофинансовой помощи следующие платежи всегда зависят от того, как страна выполняет условия ЕС, а также — должным ли образом страна реализует программу МВФ.

Мы надеемся и ожидаем, что украинская власть сделает все возможное, чтобы первая обзорная миссия МВФ достигла положительных выводов. Это будет важно для Украины и заверит ЕС, что государство выполняет программу МВФ должным образом.

— Что вы думаете о рисках нового глобального кризиса? Возможно ли повторение сце­нария 2008 года и готов ли к этому ЕС?

— Наш недавно опубликованный макроэкономический прогноз предполагает глобальное замедление экономики в 2019 году и умеренный рост в 2020 году. Глобальный экономический спад не входит в наш основной сценарий. Впрочем, риски негативного влияния на мировые и экономические перспективы ЕС явно растут.

В частности, мы очень обеспокоены текущей эскалацией торгового протекционизма, который может быть очень вредным для мировой экономики.

Я бы сказала, что сегодня ЕС определенно лучше подготовлен к кризису, чем десять лет назад. Мы сделали серьезные шаги по укреплению экономической политики ЕС и институтов Экономического и монетарного союза.

— Насколько реальной для Украины является угроза регионального кризиса, связанного с экономическим кризисом в Турции?

— Если посмотреть на нынешние торговые отношения между Украиной и Турцией, то торговые потоки все еще относительно стабильны. Украинский экспорт в Турцию, например, только немного уменьшился между 2017 и 2018 годами. Отчасти в этом можно обвинить девальвацию турецкой лиры. Впрочем, украинский экспорт остается выше уровня 2016 года, поэтому признаков кризиса в торговле нет. ЕС также пережил снижение экспорта в Турцию на 9%, частично в результате девальвации. К тому же Украина еще имеет достаточно большое положительное сальдо торгового баланса с Турцией.

У Турции огромный соседний рынок, который близко находится к Украине. Поэтому я бы, скорее, рассматривала Турцию как возможность для Украины расширять торговлю и развивать отношения.

— Каковы перспективы отношений между Украиной и ЕС, исходя из возможных результатов выборов в Европейский парламент?

— Несмотря на то, что мы не можем предсказать результат будущих выборов в Европарламент, а значит, и состав нового парламента, уверены, что приверженность ЕС к Украине останется такой же сильной, как сейчас.

Соглашение об ассоциации предусматривает обязательства, которые актуальны, несмотря на выборы — как в Украине, так и в ЕС, — и мы полностью готовы продолжать нашу совместную работу с Украиной по имплементации Соглашения.

Безвизовый режим с ЕС облегчает контакты между нашими гражданами. Со вступлением его в силу в июне 2017-го граждане Украины осуществили более 2 миллионов безвизовых визитов в ЕС, используя биометрические паспорта.

Украинские граждане также пользуются преимуществами программ обмена с ЕС. В регионе Восточного партнерства Украина является одним из крупнейших бенефициаров программы "Эразмус+", которая предоставляет гранты в сфере образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта, предлагает людям возможности проводить время за рубежом и изучать иностранный язык.

С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали пакет грантов и займов на сумму более 14 млрд евро для поддержки украинских реформ.

Важно отметить, однако, что поддержка зависит от непрерывности прогресса реформ. Украина может рассчитывать на сильную поддержку ЕС касательно проведения реформ, учитывая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макрофинансовой стабильности и реформирование энергетического сектора.

ЕС продолжает поддерживать Украину в обеспечении стабильного, богатого и демократического будущего для ее народа. Мы также остаемся непреклонными в нашей поддержке независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

Договор: как Киев держит слово

В 2014 году Украина подписала Соглашение об ассоциации Евросоюзом. Цель этого международного договора — углубление интеграции между Украиной и ЕС в таких сферах, как политика, торговля, культура, безопасность. Как за эти годы наша страна проводит реализацию различных реформ, направленных на сближение с ЕС, читайте ниже.

52%

именно настолько оценила Украина текущий прогресс в выполнении задач по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС в 2018 году. В частности, центральные органы исполнительной власти выполнили свою работу на 55%, другие органы государственной власти — на 47%, Верховная Рада — на 40%.

больше 70%

наибольший прогресс в 2018-м был достигнут в таких направлениях, как предпринимательство (89%), сельское хозяйство (86%), снижение технических барьеров в торговле (70%), социальная политика и трудовые отношения (70%).

меньше 30%

наименьший прогресс в прошлом году — зафиксирован в следующих сферах: образование, обучение и молодежь (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающая среда и гражданская защита (22%).

42%

это общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в 2018 году. В том числе центральные органы исполнительной власти сработали на 43%, Верховная Рада — на 28%, другие органы государственной власти — на 34%.

272 500 000

именно в таком объеме Евросоюз предоставил помощь Украине в 2018 году. Эти деньги были задействованы в следующих проектах: финансирование Фонда энергоэффективности Energy Efficiency (50 млн евро), управление государственными финансами (55,5 млн евро), поддержка энергоэффективности в Украине EE4U-II (54 млн евро), программа технического сотрудничества (37 млн евро), программа ЕС для навыков "Лучшие навыки для современной Украины" (58 млн евро), программы содействия межчеловеческим контактам "Дом Европы" (18 млн евро).

Товары: как мы торгуем с Европой

За годы действия Соглашения об ассоциации с ЕС Украина постепенно наращивает товарооборот с европейскими странами.

43% – такова доля ЕС в экспорте из Украины за 2018-й год.

43 340 000 000 долларов – именно столько составил объем внешней торговли товарами Украины с Евросоюзом за весь прошлый год. Это примерно на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

16 400 000 000 долларов – это данные по экспорту товаров из Украины в ЕС за январь-ноябрь 2018-го. В итоге экспорт вырос в минувшем году на 16%.

22 100 000 000 долларов – таков импорт за январь-ноябрь в 2018 году. Как результат, этот показатель стал больше на 11%.

~15 000 украинских компаний имеют право экспортировать товары в ЕС. Ведущими рынками для Украины являются Польша (17%), Италия (14%), Германия (10%), Венгрия (8%), Нидерланды (8%).

3 300 000 000 – таков показатель экспорта по ключевых пяти услугам, что предоставили украинские компании европейским клиентам в 2018-м году. Речь идет о транспортных услугах (1,118 млрд евро), услугах по переработке материальных ресурсов (920 млн евро), услугах в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информуслугах (718 млн евро), деловых услугах (459 млн евро), услугах по ремонту и техобслуживанию (61 млн евро).

в ТОП-5 ключевых товаров, которые в 2018 году украинцы экспортировали в ЕС, можно включить обработанные товары, непродовольственное сырье, пищевые продукты, напитки и табак, животные и растительные масла, машинное и транспортное оборудование.

50% в структуре экспорта украинского АПК в ЕС составляют зерновые злаки. Также, по итогам первого квартала-2019, украинцы отправляют в Европу масло (17,8%), остатки и отходы пищевой промышленности (8,5%), семечки масляных культур (7,3%), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (2,7%).

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Еврокомиссии назвали "теплой" первую встречу с Зеленским. Еврокомиссар заверил в дальнейшей поддержке Украины на пути реформ.

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