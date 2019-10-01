Еврокомиссаром по расширению может стать кандидат от Венгрии: в чем выгода Киева

Венгерский еврокомиссар по политике соседства и расширения не сможет действовать по сценарию противостояния Киев - Будапешт

Фото: REUTERS/Yves Herman

После того, как Правовой комитет Европарламента отклонил кандидатуру Венгрии – экс-министра юстиции Ласло Трочани – на пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении, Будапешт нашел нового кандидата. Кандидатуру Трочани заменит постоянный представитель Венгрии в ЕС Оливер Вергели.

Как пишет "Европейская правда", венгерский еврокомиссар по политике соседства и расширения не сможет в отношениях с Украиной действовать по сценарию противостояния Киев – Будапешт последних двух лет.

Оливер Вергели, как и любой другой на этой же должности, будет представлять, в первую очередь, интересы ЕС, и в Брюсселе и не только будут крайне тщательно за этим наблюдать.

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В то же время, как отмечает интернет-издание, назначение венгерского еврокомиссара на это направление может даже сыграть на руку украинской стороне, ведь до сентября 2017 года премьер Венгрии Виктор Орбан и его команда уверяли, что являются главными лоббистами Украины в ЕС. Причем хотя бы из чисто прагматических мотивов: чтобы через интеграцию Украины в Европейский союз решить так называемый венгерский вопрос – максимально объединить венгерскую нацию насколько это исторически возможно сейчас и гарантировать ей права на уровне ЕС.

В этом же заинтересована Украина – максимально приблизить собственное законодательство и стандарты, в том числе о правах нацменьшинств, к стандартам ЕС.

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Именно через призму евроинтеграции Киеву и следует решать все чувствительные двусторонние вопросы с Будапештом (языковой и образовательный законы, двойное гражданство, политическое представительство и т.д.), а если это параллельно позволит активизировать сближение Украины с ЕС – замечательно.

Тем более, что шансы пойти по этому пути довольно высокие, потому что на двустороннем уровне у Киева и Будапешта вновь появился шанс договориться. Главное его в очередной раз не потерять.

Ранее мы писали, что Администрация Владимира Зеленского готова налаживать отношения с Венгрией, которые ухудшились до того, что Будапешт заблокировал евроатлантическую интеграцию Украины.

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