Еврокомиссия изменит правила выдачи шенгенских виз

Так, основным нововведением должно стать ощутимое сокращение максимальных сроков выдачи виз – с 15 до 10 дней

Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила Евросоюза, направленных на упрощение въезда в шенгенское пространство. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте Еврокомиссии в среду, 14 марта.

Так, основным нововведением должно стать ощутимое сокращение максимальных сроков выдачи виз – с 15 до 10 дней. Также заявку на визу можно будет подавать за шесть месяцев до поездки. Процедуру ее заполнения и подачи предполагается сделать полностью в электронном виде.

Также планируют ввести еще одну категорию виз – краткосрочных. Они будут выдаваться непосредственно на границе. Их получатели смогут находиться только на территории той страны, в которой она выдана.

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Отмечается также, что туристы, которые регулярно приезжают в ЕС, смогут рассчитывать на получение долгосрочных многократных виз со сроком действия от 1 года до 5 лет в ускоренном порядке.

Кроме этого, Еврокомиссия намерена повысить цену консульского сбора для граждан третьих стран – с 60 до 80 евро.

Ранее Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс, предусматривающих усиление контроля на внешних границах с использованием соответствующих баз данных.

Кроме того, Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат краткосрочных шенгенских виз. "Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", – сообщили в Совете ЕС.