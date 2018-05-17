Еврокомиссия предлагает усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз

Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами

Европейская комиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему для соискателей и владельцев шенгенских виз с целью укрепления внешней и внутренней безопасности в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему, чтобы равным образом внести вклад в усиление внешних границ и улучшение внутренней безопасности ЕС.

В частности, Еврокомиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему – базу данных, содержащую информацию о лицах, которые делают заявки на получение шенгенских виз. Эти меры призваны лучше реагировать на тенденции, связанные с постоянным изменением безопасности и миграционных вызовов, а также улучшить внешний контроль границ.

Предложенные изменения должны позволить проводить более тщательные проверки анкетных данных соискателей на получение визы, устранить пробелы по информационной безопасности посредством лучшего обмена информацией между странами-членами ЕС, а также обеспечить полную совместимость других баз данных Евросоюза.

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Комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос по этому поводу заявил: "Каждый год миллионы лиц, не являющихся гражданами стран Европейского Союза, въезжающих в ЕС с визами, находятся короткий или длительный период. С обновлением визовой информационной системы мы устраним "слепые пятна" в наших информационных системах и предоставим визовым органам и пограничникам информацию, которую они требуют, чтобы выполнять работу должным образом".

По словам Аврамопулоса, преступники и террористы не должны иметь возможности попасть в Европу незамеченными.

"Европа не является крепостью – но мы должны знать, кто пересекает наши границы. Это наша ответственность, чтобы гарантировать безопасность европейских граждан и построить Европу, которая защищает, и одновременно не затрудняет мобильность тех, кто путешествует в ЕС с хорошими намерениями", – отметил комиссар ЕС по вопросам миграции.

В этой связи сказано, что предложение относительно обновления базы данных визовой информационной системы должно усилить внутреннюю безопасность и улучшить пограничный контроль.

Имеются в виду увеличение проверок безопасности с привлечением всех баз данных, улучшение обмена данными и информацией, более эффективные процедуры по возврату лиц в страны их происхождения и об усилении возможностей для более эффективного судебного преследования и предотвращения совершения преступлений.

"Мы хотим модернизировать визовую информационную систему, чтобы позволить странам-членам также обмениваться информацией в отношении владельцев долгосрочных виз и видов на жительство, и ввести в отношении этих лиц проверки по безопасности", – подчеркнул Аврамопулос.

"Пограничники будут способны быстро определять, являются ли долгосрочная виза или вид на жительство действительны и является ли лицо, которое предъявляет необходимый документ, законным его владельцем, и представляет ли лицо угрозу внутренней безопасности стран-членов. Это сделает пограничные проверки легче, быстрее и безопаснее, одновременно укрепляя безопасность Шенгенской зоны", – заявил еврокомиссар.

Ранее Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс, предусматривающих усиление контроля на внешних границах с использованием соответствующих баз данных.

Кроме того, Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат краткосрочных шенгенских виз. "Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", – сообщили в Совете ЕС.