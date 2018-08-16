Европа боится изоляции России: эксперт назвала причины

Сегодня, 19:45

В роли страны-изгоя РФ станет более опасной и совершенно непредсказуемой, говорит Лилия Шевцова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Несмотря на агрессивную политику Кремля в отношении стран-соседей, Европа не намерена изолировать Россию, поэтому готовится к долгому диалогу с ней по вопросам безопасности.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук и исследователь Chatham House Лилия Шевцова рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Все основные европейские политические силы заинтересованы в том, чтобы вернуть Россию в европейский контекст безопасности. Даже критики Кремля. Почему? Да потому, что они опасаются изоляции Москвы и того, что в роли страны-изгоя Россия станет более опасной и совершенно непредсказуемой", – говорит политический эксперт.

В то же время она отмечает, что Европа не согласна на возвращение России на условиях Кремля.

"Предстоит долгий и мучительный диалог Европы и России относительно того, как обеспечивать европейскую безопасность и что такое безопасность. Во всяком случае, коллективная Европа выступила против политики "сфер влияния" и ограниченного суверенитета государств-соседей России. Но непонятно, как с потерей интереса Америки к Европе европейцы будут решать вопросы коллективной безопасности. И в какой степени у них хватит видения и решимости противостоять России", – добавила Шевцова.

Напомним, ранее политолог объяснила, в чем могут быть сложности с ведением "адских санкций" США против России.

Больше читайте на сайте "сегодня": "И Путин, и Трамп пытаются раскачать нынешний мировой порядок: интервью с Лилией Шевцовой".
Россия, безопасность, эксперт, политолог, изоляция, изгой, шевцова
Источник:

"Сегодня"

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