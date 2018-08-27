Европа больше не может полагаться на военную мощь США – Макрон
Необходимо обеспечить гарантии европейской безопасности без пподдержки США, считает французский президент
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что он выдвинет новые предложения для Европейского союза в целях повышения его безопасности, чтобы уменьшить зависимость от американской военной мощи.
"Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросе своей безопасности . Мы должны гарантировать европейскую безопасность", – сказал он.
Его предложения будут обнародованы "в ближайшие месяцы",
"Я хочу, чтобы мы начали исчерпывающий обзор нашей безопасности со всеми европейскими партнерами, включая Россию", – добавил он.
"Нам нужно принимать новые инициативы, строить новые союзы. Франция хочет, чтобы Европа защищалась, особенно, когда усилился экстремизм и проснулся национализм", – добавил французский президент.
Ранее сообщалось, что Германия и Франция предложили ЕС создать оборонный союз.
А Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал неизбежность создания европейской армии, поскольку, по его мнению, США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.