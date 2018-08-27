Европа больше не может полагаться на военную мощь США – Макрон

Сегодня, 15:48

Необходимо обеспечить гарантии европейской безопасности без пподдержки США, считает французский президент

Эмманюэль Макрон. фото AFP
Эмманюэль Макрон. фото AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что он выдвинет новые предложения для Европейского союза в целях повышения его безопасности, чтобы уменьшить зависимость от американской военной мощи.

"Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросе своей безопасности . Мы должны гарантировать европейскую безопасность", – сказал он.

Его предложения будут обнародованы "в ближайшие месяцы",

"Я хочу, чтобы мы начали исчерпывающий обзор нашей безопасности со всеми европейскими партнерами, включая Россию", – добавил он.

"Нам нужно принимать новые инициативы, строить новые союзы. Франция хочет, чтобы Европа защищалась, особенно, когда усилился экстремизм и проснулся национализм", – добавил французский президент.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция предложили ЕС создать оборонный союз.

А Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер констатировал неизбежность создания европейской армии, поскольку, по его мнению, США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.
США, Франция, Европа, Макрон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Франция готова бомбить Сирию, Асад должен уйти - Макрон

Сегодня, 15:09

Президент Франции ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Над миром нависла угроза: Макрон выдвинул США серьезное обвинение

Сегодня, 14:15

Партнер, вместе с которым Европа сражалась за мультилатерализм после войны, повернулся спиной к общей истории, заявил президент Франции
Загрузка...

Политика

Порошенко и Макрон. Фото: twitter.com/poroshenko

Макрон поздравил украинцев с Днем Независимости

22 Августа, 22:01

Президент Франции отметил, что Украина выявила смелость и стойкость, выбрав путь амбициозных реформ

Другие страны

фото AFP

Эрдоган собирается провести переговоры с Меркель и Макроном

15 Августа, 13:29

С европейскими лидерами президент Турции намерен обсудить двусторонние отношения и региональные темы

Другие страны

Фото из открытых источников

"Правую руку" Макрона обвиняют в коррупции

11 Августа, 14:47

В Елисейском дворце разразился громкий скандал

Другие страны

Трамп и Макрон. Фото: AFP

Трамп и Макрон обсудили "горячие" мировые темы

11 Августа, 09:38

Глава Белого дома и президент Франции обсудили безопасность и торговлю

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин дал обещание Макрону по Сенцову – Bloomberg

10 Августа, 17:03

Президенты двух стран обсудили ситуацию вокруг Сенцова по телефону в пятницу

Политика

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Макрон намерен обсудить с Путиным Сенцова

9 Августа, 18:41

Телефонный разговор двух президентов состоится в пятницу

Евросоюз

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Во Франции начали расследование по факту появления дрона над резиденцией Макрона

7 Августа, 02:24

Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей президентскую резиденцию

Украина

Олег Шамшур

"До 2014 года Украину воспринимали как страну в тени России": интервью с послом Украины во Франции

4 Августа, 07:40

На 6 сентября назначен приговор суда в отношении так называемого представительства "ДНР" в Марселе. Олег Шамшур надеется, что решение удовлетворит требования прокуратуры и будет отвечать интересам Украины
Загрузка...