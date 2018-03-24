Европа готовит масштабную высылку российских дипломатов – СМИ

Сегодня, 08:46

Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника, дипломатов вышлют, по предварительным данным, на четыре недели

Из-за дела Скрипаля дипломатам грозит высылка. Фото: AFP
Из-за дела Скрипаля дипломатам грозит высылка. Фото: AFP

20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает газета The Times. Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника. Дипломатов вышлют, по предварительным данным, на четыре недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет по нацбезопасности США вчера вечером, 23 марта, рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Решение президента США относительно дипломатов РФ могут объявить в начале следующей недели.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась с Евросоюзом секретной информацией о ходе расследования отравления экс-разведчика Скрипаля и отметила, что Брюсселю следует начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, которые шпионят.

В пятницу, 23 марта, издание The Guardian сообщило, что Великобритания намерена убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, которых считают "тайными агентами разведки", вслед за высылкой из страны 23 дипломатов.
Россия, отравление, дипломаты, Скрипаль
Источник:

РБК-Украина

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