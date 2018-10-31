Европа готовится жить без пластика: чем заменят одноразовую посуду

Срок "жизни" обычной одноразовой пластиковой трубочки для напитков составляет лишь 5 минут, после чего он 500 лет разлагается в природе. Именно поэтому отныне они под запретом Европарламента. Крупнейшие сети фаст-фудов уже заменили их на бумажные.

Кроме трубочек, вне закона оказались и одноразовые тарелки, ложки, вилки, а также пластиковые контейнеры и ватные палочки. Именно они сильнее всего загрязняют мировой океан, в чем летом некоторые еврочиновники убедились лично.

Производителей пластика обяжут платить штраф за ущерб экологии. Кроме того, они должны будут информировать людей об опасности одноразовой продукции. В полной мере запрет заработает через 2 года, потому что он еще должен распространиться на все страны Европы.

На данный момент в Европарламенте обсуждается механизм уплаты налогов на уборку океана, чтобы этим не занимались исключительно местные власти.

Депутаты уверяют, что под запрет попадет только та продукция, которую можно легко заменить, а чем именно – об этом уже думают европейские блогеры. Например, один из них придумал для замены ватных палочек бамбуковую палочку с резинкой, которая не вредит окружающей среде.

В бельгийских магазинах пластиковые пакеты запрещены уже год – их заменили бумажными или пакетами из переработанных отходов. И местные жители в этом власть целиком поддерживают.

В то же время в Нидерландах недавно открылся магазин без пластика, где все товары продают только в бумажных обертках или на вес.

Напомним, что аналогичный супермаркет работает и в Германии, где крупы, макароны, специи, орехи, соусы, соки продаются только в бумажной таре.

Напомним, что на прошлой неделе Европарламент поддержал полный запрет использования в Европейском союзе многих изделий из пластика.

Также мы писали, что парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету Молдовы также решила запретить продажу одноразовую посуды из пластика с 1 января 2021 года.