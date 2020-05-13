Европа открывает границы: стоит ли планировать поездку в Италию

До пандемии между Италией и Украиной функционировало более ста авиарейсов, говорит Евгений Перелыгин

Хотя Чехия открыла свои границы еще 27 апреля, Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить временный запрет на въезд граждан третьих стран в Шенгенскую зону до 15 июня. Поэтому страны-члены Евросоюза не будут спешить принимать решение об открытии авиасообщения с третьими странами, например, Украиной, на свое усмотрение.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Во-первых, рекомендация Еврокомиссии будет касаться внешних границ ЕС, а не границ между странами. Во-вторых, это рекомендация, и обязательность ее выполнения будет зависеть от того, подтвердит или не подтвердит правительство страны функционирование этой рекомендации. В-третьих, в Италии, кроме решения центральной власти, есть еще и решения регионов, которые имеют большие полномочия", – говорит украинский дипломат.

По его словам, даже сегодня в Италии дискутируется вопрос перемещения между регионами.

"Поэтому я бы не планировал сегодня поездку в Италию, а дождался решения Еврокомиссии, которое будет иметь или рекомендательный характер, или в рамках Соглашения о Шенгене обязательность исполнения. Далее я бы также дождался решения национальных правительств, поскольку неизвестно, как добраться до Италии. С одной стороны, мы всегда привыкли пользоваться огромным количеством авиарейсов", – заметил Евгений Перелыгин.

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Он напомнил, что до пандемии между Италией и Украиной функционировало более ста рейсов в неделю, а сегодня нет ни одного.

"Поэтому, первый способ добраться – это авиарейсы. Но еще есть возможность путешествовать на собственном авто или на туристических автобусах. Как будут открыты границы других стран – мы не знаем. Поэтому надо не спешить, все взвесить и дождаться окончательных решений на уровне Брюсселя, национальных правительств и регионов. Потому что в Италии отдельные регионы принимают решение об обязательности или необязательности обсервации. Не думаю, что кто-то хотел бы приехать в Италию и провести 14 дней в обсервации", – резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что украинский дипломат объяснил, можно ли планировать летний отдых в ЕС .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Планировать ли украинцам летний отпуск в Италии: интервью с послом Украины Евгением Перелыгиным" .

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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