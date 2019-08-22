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Европа "похоронила" возвращение России в G8

22 августа, 12:32

Франция, Британия и Германия нашли общий знаменатель в формуле восстановления формата "Большой восьмерки"

Три из четырех стран Европы, которые входят в "Большую семерку", выступили категорически против возвращения России в формат G8.

Таким образом, Германия, Франция и Великобритания отвергли соответствующее предложение президента США Дональда Трампа.

Сперва об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер-министр Борис Джонсон на встрече в Берлине. Они напомнили о том, что Россию исключили из G8 из-за ситуации в Украине.

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"Я думаю, что возвращение России без выполнения условий будет признаком слабости G7. Если мы добьемся успехов с этим, то, конечно, у нас будет другая ситуация", – сказала Меркель.

Джонсон отметил, что мнение Берлина и Лондона в этом вопросе совпадает.

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"Я должен сказать: я весьма разделяю мнение канцлера Меркель, что России еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в G7", – сказал он, напомнив также об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсберу, к которому причастны российские спецслужбы.

Отдельно от них против возвращения России высказался и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Возвращение России в Группу восьми было бы уместным в перспективе. Необходимой предпосылкой для возвращения России является нахождение решения по урегулированию кризиса в Украине на основе Минских соглашений", – подчеркнул он.

А возвращение России без каких-либо условий Макрон назвал "проявлением слабости со стороны G7".

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одного из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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Великобритания Германия Франция Меркель G7 джонсон G8 Макрон

Источник: Сегодня

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