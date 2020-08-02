Українська
$ 27,69
32,55
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Европа протестует против карантина: фото и видео акции в Нидерландах

2 августа, 13:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Несмотря на новую вспышку заболевания, в Гааге состоялась крупная акция против эпидемиологических мер

В один день с Германией, где накануне прошла акция против карантинных мер, за отмену "коронавирусных" ограничений выступили и жители другой европейской страны.

Реклама

Как сообщает NOS, 1 августа другой антикарантинный протест состоялся в нидерландской Гааге.

По данным журналистов, на акцию, которая была организована движением "Вирусное безумие" (Viruswaanzin) в парке Маливельд, собрались около 1,5 тысячи человек.

Демонстрация проходила преимущественно мирно, но двое ее участников были задержаны – один за оскорбление полицейского, а другой для установления личности.

Отмечается, что некоторые участники митинга явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра и были без масок, поэтому полицейские просили их не приближаться друг к другу слишком близко.

Реклама

В тренде
"Старые билеты сжечь": как наемники ЧВК Вагнера заметали следы в Беларуси

С аналогичными призывами к собравшимся неоднократно обращались и организаторы со сцены.

Стоит отметить, что акция прошла на фоне нового пика заболеваемости в Нидерландах – за минувшие сутки в стране зафиксировали 431 случай COVID-19, что является максимальным показателем с 7 мая.

Это уже не первая демонстрация жителей Нидерландов за время карантина – 1 июня несколько тысяч человек собрались в центре Амстердама в знак солидарности с американцами, протестующими против против полицейской жестокости.

Реклама

Больше о протестах в Нидерландах смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нидерланды карантин протест гаага коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

24-летний мужчина
24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давностиFun
"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранилисьFun
В ЕС отреагировали на новое перемирие на Донбассе и обратились к России
В ЕС отреагировали на новое перемирие на Донбассе и обратились к РоссииПолитика
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять