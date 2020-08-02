Европа протестует против карантина: фото и видео акции в Нидерландах

Несмотря на новую вспышку заболевания, в Гааге состоялась крупная акция против эпидемиологических мер

В один день с Германией, где накануне прошла акция против карантинных мер, за отмену "коронавирусных" ограничений выступили и жители другой европейской страны.

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Как сообщает NOS, 1 августа другой антикарантинный протест состоялся в нидерландской Гааге.

По данным журналистов, на акцию, которая была организована движением "Вирусное безумие" (Viruswaanzin) в парке Маливельд, собрались около 1,5 тысячи человек.

Демонстрация проходила преимущественно мирно, но двое ее участников были задержаны – один за оскорбление полицейского, а другой для установления личности.

Отмечается, что некоторые участники митинга явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра и были без масок, поэтому полицейские просили их не приближаться друг к другу слишком близко.

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С аналогичными призывами к собравшимся неоднократно обращались и организаторы со сцены.

Стоит отметить, что акция прошла на фоне нового пика заболеваемости в Нидерландах – за минувшие сутки в стране зафиксировали 431 случай COVID-19, что является максимальным показателем с 7 мая.

Это уже не первая демонстрация жителей Нидерландов за время карантина – 1 июня несколько тысяч человек собрались в центре Амстердама в знак солидарности с американцами, протестующими против против полицейской жестокости.

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Больше о протестах в Нидерландах смотрите в видеосюжете:

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