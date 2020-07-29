Европа впервые за 10 лет запустит человека в космос без помощи России

Первым европейцем, которого доставит в космос компания SpaceX, станет француз

После первого успешного коммерческого запуска человека в космос, который совершила американская компания SpaceX, от услуг Роскосмоса вслед за США откажется Европа.

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Как сообщает Euractiv, первым европейским астронавтом, которого доставит на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon, станет француз Тома Песке.

Он отправится на орбиту весной 2021 года, став первым за десять лет астронавтом Европейского космического агентства (ESA), которого доставят в космос без помощи России.

"Я очень рад быть первым европейцем, который полетит на новом поколении американских космических кораблей с экипажем", – признался Песке.

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Это будет второй полноценной миссией SpaceX. Вместе с Песке в космос отправятся японец Акихико Хосидэ, а также астронавты NASA Роберт Кимбро и Кэтрин Макартур, супруга Роберта Бенкена, который полетел в космос в рамках майского демонстрационного запуска.

Они проведут на МКС полгода. Также к ним присоединятся три космонавта, которых доставят на российской ракете "Союз".

Напомним, что первая официальная космическая миссия SpaceX стартует не раньше конца сентября – на МКС отправятся также четыре астронавта. На данный момент компания Илона Маска уже заключила контракт на шесть запусков совокупной стоимостью 2,6 млрд долларов.

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