Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом заявила фон дер Ляйен в Twitter.
По ее словам, Европа превысила цель для восстановления Албании после природного катаклизма.
"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили нашу цель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я поражена поддержкой. Европа снова стоит вместе, когда это важно больше всего!", – сообщила фон дер Ляйен.
Напомним, что 26 ноября в албанском портовом городе Дуррес произошло землетрясение магнитудой 6,4. Позже случились повторные толчки магнитудой 5,0 и 4,8.
В этот же день началась пятидневная поисково-спасательная операция. В результате землетрясения погибли 50 человек и еще около двух тысяч получили травмы.
Трагедия затронула и семью Рамы – среди погибших оказалась невеста его сына Кристи Речи. Ее тело, вместе с родителями и братом обнаружили под завалами.
В связи со случившимся 27 ноября было объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.
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