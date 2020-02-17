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Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

17 февраля, 23:50

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа превысила цель для восстановления Албании после природного катаклизма

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время донорской конференции в Брюсселе собрана сумма в 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом заявила фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, Европа превысила цель для восстановления Албании после природного катаклизма.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили нашу цель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я поражена поддержкой. Европа снова стоит вместе, когда это важно больше всего!", – сообщила фон дер Ляйен.

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Напомним, что 26 ноября в албанском портовом городе Дуррес произошло землетрясение магнитудой 6,4. Позже случились повторные толчки магнитудой 5,0 и 4,8.

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В этот же день началась пятидневная поисково-спасательная операция. В результате землетрясения погибли 50 человек и еще около двух тысяч получили травмы.

Трагедия затронула и семью Рамы – среди погибших оказалась невеста его сына Кристи Речи. Ее тело, вместе с родителями и братом обнаружили под завалами.

В связи со случившимся 27 ноября было объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии.

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Албания землетрясение Еврокомиссия помощь восстановление Урсула фон дер Ляйен

Источник: Сегодня

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