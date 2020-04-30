Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

Абсолютное большинство европейских государств, которые ранее ввели ограничения на передвижения в связи с коронавирусом, либо уже смягчили эти меры, либо планируют сделать это в ближайшее время.

Об этом, как сообщает The Guardian, заявил на брифинге 30 апреля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его данным, из 44 европейских стран, где действовали карантинные запреты, в 21 уже начали смягчения, а еще в 11 заявили о намерении сделать это в ближайшее время.

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При этом Клюге напомнил властям стран о необходимости соблюдать осторожность при ослаблении ограничений.

"Как я уже говорил ранее, этот вирус не знает прощения. Мы должны сохранять бдительность, упорство и терпение, а также готовность наращивать при необходимости меры противодействия", – добавил представитель ВОЗ.

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Ханс Клюге также призвал страны сохранять возможность предоставления регулярных медицинских услуг, но в то же время активно противодействовать вирусу.

Больше о том, как различные страны отменяют эпидемиологические ограничения и возвращаются к привычному образу жизни, читайте в онлайн-хронике "Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса".

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