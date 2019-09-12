Европарламент готов поддержать перенос Brexit: подробности

Евродепутаты готовят соответствующую резолюцию, проект которой будет представлен на пленарной сессии в Страсбурге

Европарламент. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Европарламент (ЕП) выступит за перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза, если это предотвратит Brexit без сделки или потребуется для проведения выборов в британский парламент. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли.

По его словам, ЕП готовит соответствующую резолюцию по Brexit, проект которой будет представлен на пленарной сессии в Страсбурге.

"В резолюции будет говориться, что Европарламент открыт к возможному переносу, если это поможет избежать выхода без соглашения или понадобится для проведения всеобщих выборов в Великобритании", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет заключено соглашение с Брюсселем.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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