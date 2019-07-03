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Европарламент избрал главой депутата из Италии

3 июля, 14:55

Сассоли занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва

Давид-Мариа Сассоли
Давид-Мариа Сассоли. Фото: AFP

Европейский парламент нового созыва избрал своим новым президентом представителя от группы прогрессивного альянса социалистов и демократов из Италии, журналиста Давида-Мариа Сассоли.

Соответствующее голосование прошло в среду в Страсбурге в рамках первого пленарного заседания ЕП.

Сассоли был избран по результатам второго тура, в котором за него проголосовали 345 депутатов из необходимых 334.

Всего в голосовании приняло участие 704 депутата, 37 бюллетеней оказались недействительными.

За других кандидатов проголосовали: за Ска Келли – 119, за Сира Рего – 43 и за Яна Захрадила – 160 депутатов.

Результаты голосования огласил временно председательствующий Антонио Таяни, который был предыдущим президентом ЕП. Сразу же по оглашению результатов выборов Сассоли занял кресло президента и обратился к присутствующим с короткой речью.

Сассоли (родился 30 мая 1956 в Фирензе) занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва (2014-2019 годы), был членом делегации Европейского парламента в парламентский Комитет стабилизации и ассоциации ЕС-Сербия.

В соответствии с информацией, размещенной на личном сайте Сассоли, свою карьеру он начал в качестве журналиста "с сотрудничества с небольшими газетами и информационными агентствами, после чего он перешел во французскую редакцию газеты Il Giorno, где в течение семи лет следил за основными политическими и новостными событиями. В 1992 году был принят на работу в RAI (государственная радио и телекомпания Италии). В 2006 году был назначен заместителем директора TG1 (государственный телевизионный новостной канал).

В 2009 году он был избран в Европейский парламент от Демократической партии и в 2014 года переизбран с последующим избранием вице-президентом, отвечающим за бюджетную и средиземноморскую политику.

Как сообщалось, лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. 

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Тег выборы, Европарламент, Сассоли

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Источник:

Интерфакс-Украина

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