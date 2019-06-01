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Европарламент лишил аккредитации новых испанских депутатов: названа причина

1 июня, 15:09

Карлеса Пучдемона и Тони Комина не пустили в здание Европарламента

Фото: facebook.com/europeanparliament
Фото: facebook.com/europeanparliament.

Европарламент приостановил аккредитацию всех новоизбранных испанских членов.

По словам адвоката экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона – Пола Бекаерта, его подзащитного и еще одного каталонского депутата Тони Комина в среду, 29 мая, вечером не пустили в здание Европарламента. Им также было отказано в получении предварительной аккредитации, в то время как остальные парламентарии из Испании уже получили аккредитацию в Европарламенте.

В Брюсселе объяснили это тем, что у них еще нет официальных списков испанских депутатов, получивших мандаты.

Адвокат Пучдемона называл подобное решение "произвольным и дискриминирующим".

Пучдемон в настоящее время живет в Бельгии, так как в Мадриде выдали ордер на его арест за организацию мятежа после референдума в октябре 2017 года, когда политик провозгласил независимость испанской провинции от Испании.

Затем был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.

Согласно законодательству Испании, депутаты Европарламента перед началом действия мандата должны принести клятву на конституции страны в Мадриде. Однако, если Пучдемон сделает это, ему грозят задержание и судебный процесс.

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Тег Испания, Европарламент, аккредитация, Пучдемон

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AFP

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