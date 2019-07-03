Европарламент не смог выбрать главу в первом раунде голосования

Лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов

Фото: Pixabay

Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидату не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем был объявлен второй раунд голосования. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду утром.

Всего было учтено 662 голоса. При этом лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голоса, необходимых для победы в первом туре.

"Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд", - отметил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.

Ранее сообщалось, что четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента (ЕП).

Среди кандидатов двое женщин — немка Ска Келлер от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера", а также двое мужчин — представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции "Европейские консерваторы и реформисты".

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Как сообщалось, лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты.

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Также стало известно, что Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Напомним, саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.

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