Европарламент не смог выбрать главу в первом раунде голосования
Лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов
Ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидату не удалось набрать абсолютного большинства голосов, в связи с чем был объявлен второй раунд голосования. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду утром.
Всего было учтено 662 голоса. При этом лучший результат продемонстрировал итальянский кандидат Давид Сассоли, набрав 325 голосов, что составляет менее 50% + 1 голоса, необходимых для победы в первом туре.
"Никто не набрал абсолютного большинства, объявлен второй раунд", - отметил уходящий с поста председателя ЕП Антонио Таяни.
Ранее сообщалось, что четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента (ЕП).
Среди кандидатов двое женщин — немка Ска Келлер от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера", а также двое мужчин — представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции "Европейские консерваторы и реформисты".
Как сообщалось, лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты.
Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.
Также стало известно, что Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.
Напомним, саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Европарламент не смог выбрать главу в первом раунде голосования". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переговоры Зеленского с Трюдо и выборы главы Европарламента: топ-темы дня
Украинский лидер продолжает встречи в Канаде, а в ЕП никак не выберут президента
Важнейший саммит ЕС опаздывает: второй день откроют с задержкой
Глава Евросовета не успел провести все запланированные переговоры с европейскими лидерами