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Европарламент одобрил безвиз с Великобританией после Brexit

Сегодня, 14:05

Законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля

Фото: Flickr
Европарламент одобрил безвиз с Великобританией после Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg Евросоюз Законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля

Европарламент одобрили законопроект, согласно которому граждане Великобритании после выхода страны из ЕС смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Европарламента.

За безвизовый режим проголосовали 502 парламентария, 81 высказался против, еще 29 депутатов воздержались. Согласно положениям документа, после Brexit гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), будут предоставлены безвизовые поездки.

"Это важный шаг для гарантий безвизовых путешествий между ЕС и Соединенным Королевством после Brexit, особенно в случае выхода страны без соглашения", - приводит пресс-служба слова Сергея Станишева, автора доклада по законодательному предложению.

Отмечается, что законопроект, которому еще предстоит формальное одобрение со стороны Совета ЕС на уровне министров, должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к сценарию, при котором Соединенное Королевство не сможет одобрить сделку о выходе страны из Евросоюза.

Как известно, Палата общин британского парламента приняла в среду вечером в третьем чтении законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit. По итогам голосования, транслировавшегося в прямом эфире на парламентском телеканале, 313 депутатов поддержали законопроект, 312 проголосовали против него.

Законопроект был рассмотрен Палатой общин по ускоренной процедуре всего за один день, и, чтобы вступить в силу, он должен быть еще одобрен Палатой лордов и подписан королевой Великобритании Елизаветой II. Ожидается, что пэры проведут голосование по этому законопроекту уже в четверг, и он будет окончательно утвержден до конца недели.

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На следующий день после того, как обсуждаемое предложение обретет законную силу, премьер-министр Тереза Мэй должна будет назвать новый крайний срок осуществления Brexit. Затем ей придется получить на это одобрение парламента, после чего подать соответствующий запрос ЕС, который, в свою очередь, может принять или отвергнуть поступившее предложение.

Примечательно, что в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже предупредил, что Евросоюз не согласится на новую короткую отсрочку даты выхода страны из сообщества, если британские законодатели не одобрят соглашения об условиях Brexit к 12 апреля. Таким образом получается, что все парламентская процедура в Палате общин и в Палате лордов по определению продолжительности отсрочки Brexit может вообще оказаться бесполезной в глазах Брюсселя. Для ЕС принципиально важным остается принятие уже согласованной сделки, но на настоящий момент шансы этого остаются ничтожными, учитывая раскол как в самом парламенте, так и в правящей Консервативной партии.


Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза

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Тег Европарламент, безвизовый режим, Brexit

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Источник:

ТАСС

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