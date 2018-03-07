Европарламент отказался отправлять наблюдателей на выборы в Россию
Если представители ЕП выступят в качестве наблюдателей, то только по личной инициативе
Выборы в России 18 марта и в Азербайджане 11 апреля пройдут без наблюдателей от Европарламента. Об этом решении заявили главы группы поддержки демократии Девид Макалистер и Линда Макаван, передает "Укринформ".
Согласно их информации, Европарламент отказывается от наблюдения за процессом голосования в России и Азербайджане и не станет комментировать объявленные результаты.
"Ни один депутат Европарламента не будет иметь мандата на наблюдение и комментирование этих электоральных процессов от имени ЕП", – сообщили Макалистер и Макаван.
Как объяснили представители Европарламента, если отдельные депутаты примут решение стать наблюдателями на выборах, это будет их личная инициатива. Сам ЕП никакой ответственности за них нести не будет.
Также в Европарламенте сообщили, что российские организации предлагали некоторым международным наблюдателям покрыть все расходы на поездку и размещение. Это, уверены в ЕП, противоречит базовым этическим принципам работы наблюдателя на выборах.
Отметим, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Москва рассчитывает организовать "волеизъявление" и на оккупированном полуострове, однако и в Украине заявляют, что результаты этих выборов будут нелегитимными, так как сами выборы незаконны. В то же время президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
Ранее Верховная Рада официально обратилась к Западу из-за российских выборов в Крыму. Депутаты также хотят припомнить Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году.
В свою очередь в Кремле подтвердили, что Путин может проголосовать в Крыму.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.