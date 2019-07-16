Европарламент поддержал Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Michael Kappeler.

Депутаты Европарламента проголосовали в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", – объявил во вторник, 16 июля, председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента. Она заявила, что Североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

Как известно, трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.

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