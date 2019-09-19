Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия

/ Фото: AFP

Европарламент поддержал "плановый Brexit" согласно предварительному Соглашению о выходе.

В резолюции 18 сентября евродепутаты назвали Соглашение о выходе Великобритании "честным, сбалансированным и таким, что обеспечивает юридическую определенность". Об этом говорится на сайте Европарламента, передает "Громадське".

За "плановый Brexit" на основе Соглашения о выходе проголосовало 544 депутата. 126 депутатов были против и 38 воздержались.

Парламент ЕС также отметил, что соглашение гарантирует права и жизненный выбор граждан ЕС и Великобритании, механизм финансового урегулирования британских обязательств и учитывает просьбу Великобритании о переходном периоде.

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Если Великобритания захочет выйти из ЕС без соблюдения предварительных договоренностей, это повлечет серьезные последствия, за которые полная ответственность ляжет на Великобританию.

В резолюции указано, что такой вариант не избавит Великобританию от обязательств в финансовой сфере, по защите гражданских прав и соблюдения Белфастской договоренности 1998 г. об урегулировании кризиса в Северной Ирландии. В Европарламенте отметили, что это – необходимые предпосылки для любых дальнейших отношений между Евросоюзом и Великобританией.

"Европарламент остается открытым для предложений продлить период переговоров на основании статьи 50, если от Великобритании будет соответствующий запрос, при условии, что он будет обоснован, и будет иметь конкретные цели, как: избежание выхода "без соглашения", проведение всеобщих выборов или референдума, отзыв статьи 50 или утверждение Соглашения о выходе", – говорится в пресс-релизе.

Напомним, ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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