Европарламент предлагает наказать Турцию за военную операцию в Сирии

Европарламент. Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой выступает за принятие Европейским союзом санкций против Турции за ее военную операцию на северо-востоке Сирии.

Европейский парламент "призывает Европейский совет рассмотреть вопрос о принятии надлежащих и целенаправленных экономических мер против Турции".

При этом санкции, как говорится в тексте резолюции, "не должны затрагивать гражданское общество или людей, которые уже серьезно пострадали от экономического кризиса в стране, а также ухудшать положение сирийских беженцев. Они не должны мешать участию турецких студентов в европейских программах обмена, таких как Erasmus+".

ЕП призывает также Совет рассмотреть "в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на северо-востоке Сирии вопрос о приостановке торговых преференций в рамках соглашения по сельскохозяйственной продукции и, в случае крайней необходимости, о приостановке действия Таможенного союза между ЕС и Турцией".

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Как отметили в ЕП, союз действует с 1995 года "и с тех пор не претерпевал изменений", благодаря ему "объем двусторонней торговли увеличился более чем в четыре раза".

Турция остается пятым по значимости торговым партнером Евросоюза, а ЕС является самым важным торговым партнером Турции и ее главным источником прямых иностранных инвестиций.

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Ранее сообщалось, что американские власти приняли решение снять санкции, которые были наложены на Турцию в связи с началом военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

В то же время Вашингтон готов восстановить действие санкций, если действия Анкары в отношении Сирии окажутся для него неудовлетворительными.

Напомним, помимо Соединенных Штатов, на ограничительные меры пошли и другие страны. Например, Евросоюз и Канада ввели эмбарго на поставки вооружений Турции из-за военной кампании в Сирии.

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Однако позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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