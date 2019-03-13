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Европарламент предложил назначить спецпредставителя ЕС по Украине

Сегодня, 15:20

На этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса

Фото: Flickr
Европарламент предложил назначить спецпредставителя ЕС по Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg Евросоюз На этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса

На пленарной сессии Европейского парламента в среду в Страсбурге принята резолюция с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

В документе говорится, что на этого спецпредставителя будет возложена, в первую очередь, тематика Крыма и Донбасса.

Он также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека "на оккупированных территориях", с реализацией минских соглашений, снижением напряженности в районе Азовского моря и защитой прав "перемещенных в собственной стране лиц", отмечается в резолюции Европарламента.

Ранее в Европарламенте напомнили, что коррупция является основной проблемой страны, а борьба с ней довольно замедлилась.

Также сообщалось, что члены Европейского парламента поддержали резолюцию "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией".

Среди прочего в тексте документа говорится, что из-за нарушений Россией международного права и демократических принципов, а именно "оккупации и аннексии украинского региона Крыма", "прямого и опосредованного" участия в вооруженных конфликтах в восточной части Украины и продолжающихся нарушениях территориальной целостности Грузии и Молдавии, РФ больше не может считаться стратегическим партнером Евросоюза.

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Тег Европарламент, Евросоюз, Украина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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