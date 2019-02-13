Европарламент предложил создать постоянный Совет министров обороны ЕС

ЕП приветствует решение Европейского Совета об углублении военного сотрудничества

Фото: Flickr

Европарламент предложил создать постоянный Совет министров обороны ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg 2019-02-13T15:48:00+02:00 Евросоюз ЕП приветствует решение Европейского Совета об углублении военного сотрудничества

Задачи обеспечения безопасности Евросоюза требуют создания постоянного Совета министров обороны. Такое мнение высказал Европейский парламент в одобренной в среду резолюции по докладу "О состоянии дебатов о будущем Европы".

"Европейский парламент вновь напоминает о своем призыве к созданию постоянного Совета министров обороны под председательством заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", – говорится в тексте документа.

ЕП также "приветствует решение Европейского Совета о развертывании постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), проведении скоординированной ежегодной проверки в сфере обороны (CARD), создании Европейского фонда обороны".

Он рассматривает эти инициативы как "важные шаги на пути к выработке общей оборонной политики".

В то же время Европейский парламент обращает внимание на "предложения ряда государств ЕС по созданию Совета безопасности ЕС и Европейской инициативы военного вмешательства".

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО и допускать односторонних шагов.

Генсек напомнил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.