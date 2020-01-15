Европарламент признал Россию главной угрозой для ЕС – резолюция

При нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, говорится в документе

Фото: facebook.com/europeanparliament

В Европарламенте, где ранее была создана группа "друзей Украины", резолюцию об имплементации общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза. В документе указано, что Россия является неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для ЕС и его стран-членов, передает "Укринформ".

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений – Ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, что также активно пытается ослабить европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", – говорится в тексте резолюции.

Европарламентарии признали, что при нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, а также призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и разработке долгосрочной стратегии в отношении этой страны на принципах сдерживания.

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"Европарламент в очередной раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормам и принципам…", - подчеркнули в ЕП.

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Европарламентарии также в очередной раз отметили о полной поддержке политики непризнания оккупации Крыма Россией.

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