Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Европарламент признал Россию главным лжецом Европы

Сегодня, 17:10

Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации

Фото: Pixabay
Европарламент признал Россию главным лжецом Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/91d/676/5c891d6769649.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/91d/676/5c891d6769649.jpg Евросоюз Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации

Россия является главным источником дезинформации в Европе наравне с Китаем, Ираном и Северной Кореей, говорится в новой резолюции, которая была принята Европарламентом 13 марта.

В принятом 489 голосами против 148 документе евродепутаты призвали "повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".

Кроме того, они осудил агрессивные действия упомянутых государств, обвинив их в намерении "подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран Восточного партнерства".

Напомнив об усилиях, предпринимаемых Евросоюзом по противодействию вражеской пропаганде третьих стран, Европарламент призвал государства-члены ЕС заняться разработкой правовой базы для борьбы с гибридными угрозами.

Как мы уже писали, накануне Европейский парламент поддержал резолюцию "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", в которой признал, что Россия не является стратегическим партнером ЕС.

Кроме того, на пленарной сессии Европарламента 13 марта в Страсбурге приняли резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

Также сообщалось, что в декабре Генассамблея ООН также проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Европарламент, резолюция, пропаганда, фейк, дезинформация

Вы сейчас просматриваете новость " Европарламент признал Россию главным лжецом Европы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

25 января, 04:16

Кроме того, сенаторы обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море

Резолюция ПАСЕ по Азову: как покажет себя фактор давления на Россию

21 января, 12:35

Резолюция ПАСЕ в очередной раз даст четкую оценку политике Российской Федерации

У Путина прокомментировали принятие "крымской резолюции" в ООН

18 декабря 2018, 11:50

Песков считает, что жители полуострова сами захотели присоединиться к России и не считает аннексию незаконной

У Путина отреагировали на резолюцию Конгресса США по "Северному потоку – 2"

12 декабря 2018, 12:55

Песков считает, что американцы своими действиями могут навредить не только Москве

Закрыть порты для судов РФ и перспектива для Украины в ЕС: Европарламент принял резолюцию

12 декабря 2018, 20:05

Евродепутаты требуют наказать Россию за агрессию в Керченском проливе и назвали условие для евроинтеграции Украины

Резолюция Генассамблеи ООН: очередная победа Украины или безрезультатный удар по России

18 декабря 2018, 21:15

Решение организации открывает дверь для ужесточения санкций против РФ за ее морскую агрессию, уверен Антон Кучухидзе

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди

Разрушения на Крымском мосту: фото и подробности

MARUV получила награду в России

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью