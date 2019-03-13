Европарламент признал Россию главным лжецом Европы

Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации

Фото: Pixabay

Европарламент признал Россию главным лжецом Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/91d/676/5c891d6769649.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/91d/676/5c891d6769649.jpg 2019-03-13T17:10:57+02:00 Евросоюз Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации

Россия является главным источником дезинформации в Европе наравне с Китаем, Ираном и Северной Кореей, говорится в новой резолюции, которая была принята Европарламентом 13 марта.

В принятом 489 голосами против 148 документе евродепутаты призвали "повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".

Кроме того, они осудил агрессивные действия упомянутых государств, обвинив их в намерении "подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран Восточного партнерства".

Напомнив об усилиях, предпринимаемых Евросоюзом по противодействию вражеской пропаганде третьих стран, Европарламент призвал государства-члены ЕС заняться разработкой правовой базы для борьбы с гибридными угрозами.

Как мы уже писали, накануне Европейский парламент поддержал резолюцию "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", в которой признал, что Россия не является стратегическим партнером ЕС.

Кроме того, на пленарной сессии Европарламента 13 марта в Страсбурге приняли резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

Также сообщалось, что в декабре Генассамблея ООН также проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.

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