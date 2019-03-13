Европарламент признал Россию главным лжецом Европы
Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации
Россия является главным источником дезинформации в Европе наравне с Китаем, Ираном и Северной Кореей, говорится в новой резолюции, которая была принята Европарламентом 13 марта.
В принятом 489 голосами против 148 документе евродепутаты призвали "повысить осведомленность о российских кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе".
Кроме того, они осудил агрессивные действия упомянутых государств, обвинив их в намерении "подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран Восточного партнерства".
Напомнив об усилиях, предпринимаемых Евросоюзом по противодействию вражеской пропаганде третьих стран, Европарламент призвал государства-члены ЕС заняться разработкой правовой базы для борьбы с гибридными угрозами.
Как мы уже писали, накануне Европейский парламент поддержал резолюцию "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", в которой признал, что Россия не является стратегическим партнером ЕС.
Кроме того, на пленарной сессии Европарламента 13 марта в Страсбурге приняли резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.
Также сообщалось, что в декабре Генассамблея ООН также проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.
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