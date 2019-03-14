Европарламент призвал официально приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Турция утверждает, что членство в ЕС – одна из главных стратегических целей

Фото: Pixabay

Европарламент призвал официально приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/970/d32/5c4970d329cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/970/d32/5c4970d329cbe.jpg 2019-03-14T01:12:00+02:00 Евросоюз Турция утверждает, что членство в ЕС - одна из главных стратегических целей

Европарламент утвердил отчет комитета по иностранным делам с призывом к Еврокомиссии и государствам-членам официально приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщила в Twitter автор отчета евродепутат Кати Пири.

"Европейский парламент только что принял мой отчет о Турции, призвав лидеров ЕС официально прекратить переговоры о присоединении и показать солидарность с турецкими демократами", – написала Пири.

Комитет аргументировал свое решение тем, что в Турции игнорируются права человека и гражданские свободы, оказывается влияние на судебную систему, не решены споры с Кипром и другими соседями.

В МИД Турции ранее раскритиковали решение комитета, назвав его неприемлемым.

Турция говорит, что членство в ЕС остается одной из главных стратегических целей, несмотря на то, что переговоры о вступлении, официально начатые в 2004 году, годами находятся в замороженном состоянии.

Турция, которая является с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987. Переговорный процесс о принятии в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссии приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 состоялся референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Европейский союз не принимает Турцию в свой состав исключительно из-за того, что республика является мусульманской страной.

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