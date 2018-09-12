Европарламент проголосовал за санкции против Венгрии

Евродепутаты советуют проверить нарушение Венгрией основополагающих демократических принципов ЕС и при необходимости принять меры

Нарушая правила и ценности Евросоюза в течение длительного срока, Венгрия оказалась на грани отступления от основополагающих демократических принципов ЕС, говорится в резолюции, принятой 12 сентября Европейским парламентом.

В связи с этим, как сообщает ТАСС, ЕП рекомендует Совету ЕС изучить риск нарушения Будапештом Договора о Евросоюзе и принять соответствующие меры, если понадобится.

За соответствующий доклад свои голоса отдали 448 членов Европарламента, против проголосовали 197 из них и еще 48 воздержались.

В принятом документе Венгрию среди всего прочего осуждают за давление на независимые СМИ, увольнение независимых судей, ограничение деятельности различных неправительственных организаций и помогающих мигрантам. Кроме того, правительство Венгрии обвинили во внезапном обогащении.

Согласно процедуре, Совет ЕС проведет собственное расследование нарушений Венгрией устава Европейского союза и, если действия Будапешт признают несоответствующими европейским ценностям, страну могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер обвинил Венгрию в попытке уничтожить европейский проект.

Напомним, что этим летом Евросоюз запустил аналогичную процедуру и в отношении Польши.